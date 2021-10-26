市場上的通膨預期心理越來越濃厚，也將對金價上揚再度發揮助攻威力。向來有「黃金王子」之稱的台銀貴金屬部副理楊天立26日分析，今年以來由於股市及房市對金市的「吸金」效應，使得金價上半年一直低迷，交易量也較去年大幅減少快一半，不過接下來在市場通膨預期效應的推升之下，金價今年仍有可能上看每盎司2000美元的水準。

楊天立指出，金價自今年六月高點之後，最低跌12％，在今年8月9日來到每盎司1680美元的最低點，目前算是已脫離短線的盤整期，大約在1750至1830美元區間震盪，有二大因素支撐金價表現，一是八月之後由於金市實體消費性的需求已抬頭，比往年的九月提早一個月就發生，甚至亞洲多個國家還發生飾金「缺貨」的現象，因此已發揮對於金價的支撐效果，另一則是通膨的預期，包括油價上揚也會加深對通膨的預期。

對比去年金市熱絡，交易量大增的情況，楊天立表示，去年金價大漲、交易量大增，是出現在去年六月，最主要是對疫情不確定性的恐慌性買盤進場，使去年的交易量較往年增加3倍以上，但之後市場已漸漸接受將和疫情共存，再加上股市大好，因此資金從金市流向股市，之後亦流入房市，使得金市可說呈「大失血」狀態，這種情況一路持續到今年上半年，如今八月份歷經盤整之後，已有明顯的起色。

而對於年底乃至於明年金價的走勢，楊天立也特別指出，今年恐怕黃金分析師的看法是「最為分歧的一年」，看多和看空的分析師可說旗鼓相當，最主要是美國財長葉倫和聯準會主席鮑爾對於升息和縮表、以及對通膨的預期和評論，不斷有變化，也牽動分析師的看法不斷有所調整，包括瑞士銀行亦二度修正報告。

若以各預測機構的金價最新預期來看，瑞銀相對保守，認為美國聯準會縮表或升息的幅度有限，包括依然看好股市表現，因此認為金價還有持續下探的可能，金價可能會跌至1700美元，甚至1600美元，但星展、德銀、或高盛的看法則有所不同，楊天立指出，較樂觀的預期甚至有看到2000美元以上，認為通膨預期越濃厚，對風險的預期越多，對金價就越會看高，其中二周前金價還在1760美元，現在已來到1810美元，接下來年底可能會在1950至2100美元區間的價位，倘若短線金價能站穩1830美元以上的價位，就有可能繼續上攻至1900美元以上。