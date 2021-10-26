事先沒有考慮清楚、事後又不夠勇敢面對。金管會26日直接點出國泰世華銀行在18、19日ATM交易異常，是在事前系統升級的壓力測試，考慮不夠周全，第一時間又無法解決；其次是事件發生後的應變處理，說明不夠清楚，客服人力不足，分行未能即時增援、協助說明，事前規劃及事後處理「都有應檢討的地方」。

金管會26日請國泰世華銀行董事長郭明鑑等人到會報告，由金管會主委黃天牧親自主持，瞭解系統發生異常原因及聽取該行應變處理檢討情形外，並要求該行儘速對外說明。

銀行局副局長童政彰轉述黃天牧的要求，即所有銀行都應作到「當責」，發生事件時最重要的是態度，第一時間必須讓民眾及客戶知道發生什麼事，及銀行要作哪些因應確保客戶權益，以期讓客戶對銀行能有高度信賴。

以國泰世華銀這次事件來說，當發生客戶錢領不出，帳轉不出去時，客戶一定會大量進線了解情況，但國泰世華銀沒有預想此情況，沒有配置足夠的客服人員，童政彰表示，銀行系統升級或作業流程稍為改變，都可能引起客戶不便，客服要有適足的備援，要預估壓力情境可能的量，雖然銀行反應客服人員位置席次有限，但分行通路亦應扮演適當溝通。

國泰世華銀事前的情境設定不夠完備，系統測試的壓力情境，顧慮面向不夠周全，事後發生的應變處理機制，客服應變不足，沒作好橫向連繫及客服的教育訓練。

金管會表示，綜整國泰世華商業銀行的說明，這次是因辦理金融交易前置處理系統(Electronic Funds Transfer 以下簡稱EFT)及資料庫升級作業(EFT系統主要係連結財金公司跨行交易及該行存款帳務系統之系統)發生異常，在系統升級面向及事件發生後之應變處理面向，均有應檢討之處。

金管會表示，金融機構辦理資訊系統轉換、上線、升級更新等作業，或有其複雜度，未能百分之百保證順暢，但金融機構應於事前審慎評估該系統對業務營運及客戶交易之影響程度，並做好資訊、資安、業務及客服等跨部門聯繫及演練工作。

所以金管會提出三項作法，一是銀行公會已訂定「金融機構資通安全防護基準」，規範核心資通系統之營運環境容量管理、系統轉換及資訊安全事故管理、營運持續管理應符合之要求等。請銀行公會評估就金融機構認定為非核心資通系統但會影響客戶權益之重要軟體升級改版相關程序，亦宜比照現行防護基準相關規範之可行性。

二是有關核心系統轉換或重要軟體升級改版，應請資安專責單位參與，且應發揮資安長功能，以統籌資安政策推動與資源調度工作，爰將請銀行公會研議相關自律規範。

三是國泰世華銀事件案例發生原因、處理情形及檢討精進作法，將分享給金融機構，進行經驗分享，以避免同業發生類似事件、降低學習成本。

童振彰表示，銀行要有當責態度，事件發生第一時間沒有說得很清楚，不管新聞稿或對外說明，讓客戶疑慮一直存在，這是主委關心的重點，銀行經營過程若發生任何事件，一定要對外說明清楚，讓客戶安心。

至於是否對國泰世華銀開罰，童政彰表示，會有一定行政程序要進行，對於重大偶發事件，國泰世華銀短期會有完整報告，等稽核室完整報告送入，金管會才會依法律檢視，作後續行政調查及處理程序。