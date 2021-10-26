美股科技股領漲，台股開高走高一舉攻克「萬七」，外資匯入續買超，及出口商月底拋匯作帳需求進場，激勵新台幣升勢，靠向27.8元關卡，終場收在27.842元兌1美元的近一個月新高，升值3.4分，已連續三個交易日收漲，台北外匯經紀公司交量7.78億美元。

外匯交易員表示，美股整理後再由科技股帶頭衝，主要亞股也跟著紅通通，台股也站上「萬七」（17000點），最後收漲140點至17034點，帶動新台幣升勢續強。且外資偏匯入資金，略加大買超台股新台幣68億元，出口商月底拋匯也陸續進場，進一步推高新台幣盤中一度來到27.81元，但進口商當然也順勢進場撿便宜買匯，因此震盪幅度加大至1.2角。

外匯交易員指出，美國聯準會（Fed）11月初利率決策會議，如無意外將宣布啟動縮減購債時程，受到全球金融市場的關注，外資看來偏觀望保守，加碼台股力道並未明顯擴大，主要應是預期屆時仍可能有短暫負面反應，未雨綢繆穩健為上，及月底出口商拋匯需求出籠，短線新台幣應是偏升格局不變，續維持27元常態。