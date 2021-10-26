首屆舉辦的「2021蒙藏影展」將於本周五（29日）登場。文化部今（26日）舉行宣傳記者會，曾演出電影《小美》入圍柏林影展的女星饒星星，以及曾入圍金馬獎最佳新演員的男星邱志宇特別穿上蒙、藏貴族服飾亮相，大力推荐他們喜歡的片單。2人一接下「推薦人」職務，立刻於周末力拼看完所有電影，還不時交換觀影心得「比跑金馬影展還認真」。

饒星星3年前曾到蒙古國拍攝鄧紫棋〈倒數〉MV，她分享當時去8天，但實際只拍了4天半，因為光轉景就花了3天，且在當地1人上廁所需要5人集體行動，其他4個人得幫忙圍著想解放的人，饒星星還說，當地人大多用沒有化學物質的防曬品，但她不知道不能用帶有花香的洗髮精跟香水，結果每天被蜜蜂追的跑，螫到她的背上有好幾個包，腫了很大一塊，不僅如此，當時穿著花襯衫拍攝的她還被牛追，「旁邊的牛看到我衣服隨風飄揚，摩拳擦掌準備衝過來撞我，劇組趕緊拿白色毛巾把我包起來」。而看完所有電影的她，尤其大推《穹蒼女人》和《男孩與馬》，她笑說看完前者「下次去蒙古就知道怎麼在當地生活了」。

邱志宇則特別鍾愛藏語電影《不丹是教室》和《山那邊的青棵田》。他除對《不丹是教室》探討幸福本質的宗旨十分推崇，更從片中體會到「為他人付出的價值」。另一部電影《山那邊的青棵田》尋找心靈的自由與平靜則讓他深受感動，片中之於位於海拔3700公尺高的布達拉宮描述，更讓他心生嚮往。「2021蒙藏影展」將於10月29日至11月11日於臺北華山電影館、臺中新光影城及高雄市電影館3家戲院展開。