加拿大邊境人員在孟晚舟過境時沒收其華為手機。（東網）

加拿大邊境人員手抄孟晚舟電子設備的密碼。（東網）

華為財務長孟晚舟上月與美國司法部達成延遲起訴協議後，從加拿大返回大陸。加拿大卑詩省最高法院法官近日頒令要求執法部門，向孟晚舟交還所有她於2018年12月被捕時沒收的電子設備。

孟晚舟於2018年12月1日過境加拿大時被捕，加拿大媒體25日披露，法官於21日下令執法部門歸還孟晚舟一部蘋果MacBook、一部蘋果iPad、一個USB、一部蘋果iPhone、一部華為手機、記憶卡及一本大陸護照。

此外，法官指示加拿大皇家騎警（RCMP）銷毀寫有孟晚舟手機密碼的筆記，以及紀錄該筆記和上述電子設備編號的相片。

據報導，孟晚舟的手機密碼是由加拿大邊境人員搜查孟時在紙上記下，之後再把字條交給皇家騎警。而按加拿大法規，邊境服務局不該把從入境者獲得的相關訊息交給警方。孟晚舟的律師在引渡聆訊稱移交密碼是蓄意的，目的是試圖協助加拿大皇家騎警和美國聯邦調查局（FBI）。