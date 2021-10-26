屏東許姓女子因情緒不穩，入住摩鐵後飲酒準備結束生命，第一時間被業者發現並報警，並催促離開現場，當她騎車駛出大門便被同批員警攔下，且施以酒測，許女因肺部疾病無法完成吹氣，警方當場開出18萬元罰單，法官事後認為員警顯未適時提供協助、判決免罰，可上訴。

判決指出，許女於摩鐵準備結束生命前已先飲酒，所幸業者即時發現，請來警方協助，員警到場後並未聯繫女子家人，僅在現場告誡她不得酒後騎車，隨即離去。

許女精神恍惚加上摩鐵業者催趕，她才剛騎車駛離旅館大門，就被同批員警攔檢；女子喊冤表示，當時吸入大量濃煙且飲酒、神智不清，無法理解拒測後果，而且當時輕生失敗，警方可以依職權行使即時管束，將她送醫或聯繫親友到場接濟，但警方並無相關作為。

反而待在旅館門口等候，待她騎車駛離立刻攔檢並取締酒駕，做法顯然違背比例原則，且未選擇以對人民侵害最小方式為行政作為，因此提起行政訴訟。

再者，因她患有肺部功能障礙，有就醫證明，許女將實情告訴警方，表示無法完成吹氣動作，承辦員警僅冷冷回應，「沒有這個東西，我們這邊依規定，你就是拒絕吹測，已經給你4次機會啦」等語。不僅裁罰18萬元，並吊銷汽車駕駛執照，3年內不得考領。

屏東地院承審法官認為，許女僅因個人情緒不佳、著手結束生命，雖耗費國家資源，但當時身心狀態應非正常，考量國家公權力本有保護民眾生命財產安全義務，此情形動用國家資源積極介入，才是行政機關存在目的及意義。

員警不僅未能適時啟動法律賦予公權力而免生不必要裁罰事件，實有遺憾。希望能藉由此案件適度督促舉發單位員警，未來遇有相類事件執法當下，應積極協助當事人接軌家人或社工，亦可免於執法有違比例原則爭議，因此裁定撤銷處分。

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