五倍券真威，索尼行動台灣區總經理林志遠表示，索尼行動專賣店在五倍券帶動下，10月至今業績已比9月成長兩成，10月前三周台灣手機市場出貨量更比9月大增3、4成。索尼行動昨日在線上對全球發表使用與旗下數位單眼相機相同等級、1吋感光元件的高階智慧型手機Xperia Pro-I，並搶先全球在台灣實機亮相。

台灣智慧型手機市場在疫情趨緩與蘋果新機上市帶動下，根據通路銷售調查機構數據顯示，9月台灣市場出貨量已經回到45.5萬支，創下5月疫情爆發以來最佳單月表現。而隨著五倍券從10月開始使用後，買氣明顯上升，索尼行動台灣區總經理林志遠表示，五倍券刺激消費能力強，根據在各大百貨設點的Sony Store的狀況來說，10月第二週比第一週人潮多了三成，來店人數有一半都是拿五倍券來使用，家電商品銷售量上升不少，而索尼行動專賣店也因為五倍券業績成長20％。

林志遠進一步表示，就10月前三週來說，台灣手機市場出貨量已經比9月同期增加3～4成，都可以看出五倍券、疫情趨緩與蘋果新機開賣三管齊下的威力，但他也預期五倍券的威力在11月中後就會結束，台灣全年手機市場出貨量仍是比去年少。

愈來愈多手機品牌推出折疊機，林志遠表示索尼行動一直在研究折疊機，不過目前沒有規劃推出，而面對三星在各主要市場強推折疊機，並預估兩款折疊機在台合計銷量將力拼與去年下半年旗艦Note 20系列差不多，林志遠則表示，折疊機在台灣要達到傳統旗艦機的規模，還有一段不小的距離。

索尼26日線上全球發表新款手機Xperia Pro-I，最大賣點就是三鏡頭主相機的主鏡頭感光元件尺寸高達1吋、與索尼Alpha系列單眼相機感光元件相同，而且採用玻璃鏡片，索尼認為兩者搭配光學效果更好，但機身仍維持8.9公釐、與一般智慧型手機差不多，而為了加快拍攝、儲存速度，雖然Pro-I已經搭載高通旗艦驍龍888處理器，仍內建影像處理IC與前端LSI，台灣預計在12月上市。