台灣的花旗消金標售結果仍未揭曉，同時勞資爭議愈演愈烈，但韓國花旗標售消金的結果已出爐，據金融圈人士掌握的最新消息，韓國由於在時隔六個月之後仍未順利找到買方，已在25日宣布將分階段關閉消費者部門，台灣的花旗標售是否能以不一樣的結局收場，已愈來愈令金融業者秉息以待。

據了解，韓國花旗銀行工會仍強烈反對花旗銀行關閉消金部門的決定，也因此韓國當地金融市場認為，韓國花旗銀行正式實施部門關閉程序前還將面臨眾多挑戰。對此韓國的金融當局也表示，將密切關注花旗銀行關閉消金部門的過程，確保消費者權益受到保護，尤其是金融委員會還將評估花旗銀行消金部門的關閉是否屬於「銀行法–關閉許可」評估對象，並將於27日，也就是明天公布法令評估結果。

值此之際，台灣花旗的員工也高度關心自身權益會否在標售過程中受損，在韓國，員工優退及轉調的方式已經出爐。韓國花旗銀行消費者金融部門目前共有2400名員工，針對員工優退和轉調部分，韓國花旗經與工會的協商決定，資歷滿三年以上之正規職，和無期合約職員工申請優退時，可獲得截至60歲退休時點的100％月薪，以及退休金；另外，依照員工年齡不同，最高可獲得7億韓元，約台幣167萬的優退補償，以此基準計算，若一半的員工選擇優退，則費用將高達1兆韓元，約台幣240億。

韓國花旗銀行也是在今年4月，和亞洲其他國家的花旗一樣，宣佈將出售或撤銷其消金業務，此後以承接既有員工為前提持續進行消金業務的整體，或部分出售，但由於和買方未談攏，因此作出上述決定。

韓國花旗銀行消費者金融部門目前有超過200萬名個人客戶，金融圈人士引述韓媒報導表示，為降低部門關閉對客戶的影響，花旗銀行仍將繼續為既有客戶提供服務，直至客戶所購買的商品到期或提前解約。

此外，網路銀行、Call-center、ATM機等也將暫時維持營運，客戶新加入商品、服務的部分，後續將另行通知終止時間；貸款業務的變化較大，韓國花旗將從11月1日起，讓客戶可免手續費進行中途償還或將貸款轉移至其他銀行。