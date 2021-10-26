新竹馬偕醫院自2019年引入竹竹苗地區第一台達文西Xi機械微創手術系統，已創下300例手術執行量。（邱立雅攝）

新竹馬偕醫院在2019年4月添購一台達文西Xi機械微創手術系統，由婦產部、胸腔外科、泌尿部、直腸外科、一般外科、小兒外科等6科團隊共同成立達文西微創手術中心，創立至今兩年多的時間，手術執行量已突破300例，26日邀請曾接受達文西手術的病友分享治療心得，希望透過病友的見證，推廣達文西團隊的醫療成果。

新竹馬偕醫院指出，達文西微創手術系統具有3D放大的立體視野影像以及仿真手腕的手術器械，將醫師的每個動作透過精細的機械手腕來進行操作，可執行更加精準的切除、修復和縫合，有效降低手術風險，同時減少傳統開放式手術的疼痛和不適感，大幅縮短恢復期，讓病人在術後能快速回到正常生活。

受邀分享治療心得的45歲侯先生表示，去年身體檢查發現縱膈腔有一顆大約9.5公分的巨型胸腺瘤，位置就在心臟和大血管的正前方，長期壓迫導致胸悶、胸痛、咳嗽等不適，經胸腔外科醫師陳百璽以精準穩定的達文西手術切除，過程相當順利，術後兩天即康復出院。

病患楊小姐也分享，因為嚴重痛經併子宮腺肌症，去年接受達文西腹腔鏡全子宮切除，兩天後出院中午即騎著摩托車拜訪好友，讓她的好朋友覺得不可思議。另一名51歲的佟女士因罹患子宮內膜癌，也透過達文西手術進行婦癌分期大手術，切除全子宮及雙側卵巢輸卵管，並摘除骨盆腔及主動脈旁的淋巴結來根除病灶，術後恢復良好，第3天即返家休養。

「手術動作穩定度大幅提升，是外科醫師執刀時的得力幫手。」新竹馬偕醫院院長翁順隆表示，達文西手術優於傳統開腹手術，同時具有微創手術的優點，新竹馬偕達文西團隊的高品質醫療服務，讓手術個案數量突破300例，成功獲得病人的肯定。