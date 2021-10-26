影》大量龍虎石斑遭扔梧棲漁港 目擊者怒炸：放生還造孽？

1名網友發現台中梧棲漁港日前有一票人將一籃一籃的「龍虎石斑魚」扔進海裡，對方稱「是在放生」，但網友質疑龍虎石斑屬人工養殖魚，若不適應自然環境恐造成暴斃，放生反而是造孽，也有網友指出龍虎石斑是人工變種、適應力極強，可能會破壞本土生態；據悉當地漁會已獲報，將交由漁業署開罰。

1名網友在臉書「爆料公社」發文表示，他日前在台中梧棲漁港發現有一票人將一籃一籃的「龍虎石斑魚」往海裡丟，當時有民眾好奇詢問，對方則大聲強調「放生啦，放生啦」；該網友曝光的影片中，甚至有整籃石斑魚倒在漁港地上，仍魚的一票人則趕緊將魚抓起，再扔入海裡。

網友發現台中梧棲漁港有人將「龍虎石斑魚」扔進海裡，對方稱「是在放生」，但網友質疑龍虎石斑屬人工養殖魚，若不適應環境恐造成暴斃，放生反而是造孽。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該網友說，龍虎石斑屬於人工養殖魚，如果直接扔進自然環境中，恐怕會因為適應力不佳而死亡，質問「龍虎斑就好好地煮來吃不是很好？為什麼就是要拿來放生？」而對方一票人當時還一副「我是在做善事、我佛慈悲」的驕傲態度，讓他不滿地說「不適應死了還算好，偏偏牠適應力極強，（可能）還把原生種吃光光！」

其他網友也紛紛留言怒罵，「龍虎斑是人工變種，強勢魚嚴重破壞生態」、「我上次看到他們也是在梧棲魚市旁放生，魚被丟的老遠了，一堆翻白肚、「腦殘的人才會覺得放生會積褔報，其實是錯的，放生會累積你的業障，因為被放生的或許都活不了」；對此台中區漁會表示，之前有過宗教團體到梧棲漁港放生魚，這種行為是不合法的，他們會加強取締，也會將此事件報備給台中市海資所，海資所目前已著手進行調查，後續將由漁業署開罰。