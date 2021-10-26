由中部發跡的桂花系手搖茶飲品牌陸柒零年代飲品，近期首度跨界與玄奘大學合作籌備產學門市香山玄大分行，推動產學攜手合作計畫，達到人才培育與實務快速銜接的目標，使在校學生都有機會在實體店內取得完整工作經驗。此外，配合24周年校慶，玄大將舉辦就業博覽會，邀集逾30家企業機構參與徵才，提供逾千個工作機會。

香山玄大分行位於玄奘大學圖書資訊館1樓，地點選在原本館內的咖啡廳，在進行重新修整後於10月底正式開幕，此產學門市將專門服務校內外送及內用需求，且永久提供校內師生9折優惠，目的希望能反饋給所有學術單位的教師及學生，在享受飲品的同時也能輕鬆無負擔。

陸柒零年代飲品創始店產學合作門市香山玄大分行，提供學生與業界接軌的橋梁，使學生在校即能參與企業的實習工作，在學習並對品牌有更熟悉的了解後，品牌端也提供創業優惠方案及入職品牌總部等多種機會及發展，給予玄奘大學的學子接軌社會企業的直通門票。

此外，為積極開發畢業生職缺，配合玄奘大學24周年校慶，將於27日舉辦「原力航向未來-2021就業博覽會」，邀集逾30家企業機構參與徵才，提供逾千個工作機會，協助該校應屆畢業生與求才廠商，彼此找到合適工作與優秀人才，拚經濟也拚出好薪情與好生活。

玄大表示，今年在疫情趨緩後，決定擴大規模辦理就業博覽會，將以往只有20餘家的規模擴增為32家。參展業者包括科技業、飯店業、連鎖餐飲業、服飾業、烘培業及社福機構等，更鼓勵在校生踴躍參與廠商交流活動，確立職涯發展、學習方向及專業技能充實計畫。