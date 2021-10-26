日本「全國制霸」的名古屋老牌咖啡客美多咖啡Komeda’s Coffee，27日將在高雄大立百貨B館試營運。（柯宗緯攝）

客多美咖啡以早餐服務聞名全日本。（柯宗緯攝）

客多美咖啡以早餐服務聞名全日本。（柯宗緯攝）

客美多高雄大立店核心理念為綠意、木頭、復古感，無須出國就能感受濃厚日式風情。（柯宗緯攝）

客美多高雄大立店核心理念為綠意、木頭、復古感，無須出國就能感受濃厚日式風情。（柯宗緯攝）

日本「全國制霸」的名古屋老牌咖啡客美多咖啡Komeda’s Coffee，2018年進軍來台，27日將在高雄大立百貨B館試營運，宣告完成六都最後一塊拼圖。業者也透露，目前全台20家分店，明年目標展店10家，並開放加盟。而持振興券、好食券可享9折優惠。

業者指出，店內品項有別於日本，當年為滿足台灣人的口味，推出台灣限定版義大利麵，如今義大利麵也在日本銷售。不過，抹茶系列及糯米糰子在日本也沒有，但在台灣卻吃得到。

業者透露，會落腳高雄大立，主要看中是高雄最具歷史的百貨品牌、居於市中心、交通便利等優勢，館內美食街也進駐不少異國美食，但客美多咖啡以獨特的全服務式和名古屋早餐文化，跟其他品牌做出特色區隔。

客美多高雄大立店核心理念為綠意、木頭、復古感，無須出國就能感受濃厚日式風情。設計上採用大面積採光，強化透視的立體感與層次感，一舉把窗外景觀引入，還可從座位望向翠綠的路樹與街景。

客美多高雄大立店自開幕試營運起，來店消費使用振興五倍劵、好食券均可獲得9折優惠。展望未來，客美多咖啡仍會按照既定的展店計畫主要鎖定六都地區，佈局直營店以及推展加盟店，2022年目標再展10間門市，擴大在台服務範圍。