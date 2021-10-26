暫別籃球員身份一年，效力過SBL台灣啤酒、台灣銀行的「大元」龍弘元，因為新職籃聯盟T1聯盟成立，迎來籃球生涯第二春，將以台南台剛獵鷹球員再度馳騁籃球場，為了能夠好好幫助球隊，他從9月1日加入球隊起開始管理身材，從130公斤減到113公斤，要讓台南球迷看到球隊奮戰的決心。

來自台南的龍弘元，很開心看到老家府城有第1支職業籃球隊成立，「自己是隊上唯一的府城弟子，這個機會讓我覺得自己還有個夢可以去追，不過自己畢竟退了一年再回來，抱著『從零開始』的心情努力，現在狀態還沒之前好，就慢慢加強。」

龍弘元透露，為了找回狀態，加入台鋼獵鷹後就執行體重管理，「這一個多月來瘦了快20公斤，不過我巔峰狀態的理想體重是100公斤左右，還有段空間，希望球季正式開打前可以調回來。」

本周日才過33歲生日的龍弘元，已經是隊上的老大哥，將以隊長身份帶領隊友，他表示就是以學長角色和學弟們互相學習，自己身為前輩是責任也是壓力，而球隊之前在大獅賽以大比分差不敵PLG新竹攻城獅，龍弘元認為，球隊還在磨合階段，之後還會有新球員加入，相信會越來越好。

對於球隊看點，龍弘元大力推薦彈跳能力不錯的劉俊霆，「俊霆是很認真的球員，也很會飛，平常練球不用大家說就很賣力『秀』了，球迷可以期待他像隊名一樣如老鷹一般展翅高飛。」