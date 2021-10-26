第四季消費旺季正式來臨，搭配振興五倍券助陣，電商與實體零售通路搶賺商機，凱基投顧、國泰證期研究部同時升評網家（8044）「買進」，看好2022年獲利大躍進；瑞信證券賦予的200元股價預期，則是外資圈最高。

凱基投顧指出，網家在物流運輸恢復穩定後，第三季合併營收符合預期，第四季進入營運旺季，輔以五倍券消費挹注，再加上金融服務業務虧損縮小，營運動能已見好轉。放眼2022年，除B2C業務持續成長外，新產品先買後付貢獻營收，看好B2C經濟規模持續顯現、金融服務業務損益兩平，進一步上調整體獲利預期，並把股價預期從127元，大舉拉高到184元。

大型研究機構估算，網家每股純益將從2020年的2.16元，增長逾三成至2021年的2.86元，上升軌跡確定後，2022年獲利大增83.8％，每股純益升至5.26元。

法人預估，因新冠肺炎疫情帶來的競爭放緩，網家B2C業務營業利益率將從2020年的1.5％，改善至2021、2022年的1.8％。儘管高毛利的非3C部門仍缺乏動能，但定價與獲利能力都在提升，電商平台納入振興券使用範圍，亦使第四季展望更加樂觀。

國泰證期研究部指出，雖然網家在B2C、市場地位與金融科技仍有挑戰，但結構重組與行業動態的改善，使網家得以重新評價。與富邦媒相比，網家交易在極低的價格，股價具有極大潛力，因而升評「買進」。