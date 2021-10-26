花旗（台灣）銀行本周內若不對員工權益說清楚、講明白，恐怕別想賣資產。銀行局副局長童政彰26日透露，金管會已在25日發函給花旗銀，要求在本周內就相關此次出售資產相關契約條款，是否符合憲法保障人民工作權，及相關勞動法令規定，由銀行法務、法遵及律師出具意見，並要洽詢勞動主管機關意見。

童政彰並強調，無論合約是否涉及保密條款，銀行任何交易的整個過程，都要符合政府各部門所有法規，若不合法，就要立即補正， 童政彰說：「各國監理機關都一樣，沒有辦法受理不合法令規範的申請案件。」即花旗銀未確定合約符合勞動法規前，出售資產案將無法送件申請。

金管會要求花旗銀檢視合約條款，並洽勞動主管機關意見後，除報告金管會外，必須第一時間讓員工、客戶及社會大眾了解，不合法的合約，併購雙方都會有法律責任，應儘速修正。

花旗總部決定出售包括台灣在內的13區市場消金業務，花旗（台灣）銀行被員工指控，在保密合約中，與潛在買家簽署不得挖角、惡意雇用花旗員工的條款，造成員工跳槽受影響。

童政彰表示，金融業是高度遵法的行業，不是光遵守金融相關法令，還包括政府各部門規定，包括勞工、環保、財稅等規定，銀行等金融業在執行業務過程中，總機構的法遵要檢視及確認相關過程，符合政府各法令才能進行。

併購案亦同，相關契約不管是否受保密條款約束，都要確認任何契約都不能砥觸或違反政府法令，在花旗銀出售消金資產案，不管是花旗或參與交易的金融機構都應有此認知，童政彰說：「各國監理機關都一樣，沒有辦法受理不合法令規範的申請案件」。

金管會強調，金融機構有二項累積很重要，一是資本累積，一是信賴累積，累積厚實資本可承受相對高的風險業務，累積員工、社會大眾及客戶的信賴，才能確保業務穩健發展，當發生社會疑質時，金融機構就應該第一時間，以當責態度面對，並要開誠布公對外說明，所以25日已發文要求花旗銀必須在本周內，就相關契約條款是否符合憲法保障人民工作權，及相關勞動法令規定，由銀行法務、法遵及律師出具意見，並洽詢勞動法令主管機關的意見。

童政彰強調，守法重紀的金融產業，自律更勝他律，相關爭議、適法性檢視，一定要先自發性檢視，第一時間說清楚講明白，彰顯公司治理，贏得員工及客戶的信賴，一旦啟重他律，即金管會或政府介入調查，將造成信賴資產流失，不利相關交易進行。