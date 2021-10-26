宅神朱學恒。（資料照，王遠茂攝）

台灣基進立委陳柏惟遭罷免後，台北市第五選區（中正萬華區）立委林昶佐罷免案也成為大家關注的焦點。宅神朱學恒質疑，林昶佐可以在上萬人面前開演唱會、練出腹肌，為什麼不能去當兵？並質疑林昶佐沒當過兵，為何還有臉待在國防外交委員會？

朱學恒今(26日)在政論節目《新聞大白話》中諷刺陳柏惟，直言台派的身體狀況總是很奇怪，一個「奧少年」、「抗中保台」先鋒，竟然走了10天就去掛急診，「你不睡覺干我屁事，不睡覺熬夜能怪我嗎？」且最後也將此事拿來做新聞；而林昶佐的狀況更特別，疫情期間林昶佐在家裡練出「冰塊盒」腹肌，但就連有「冰塊盒」腹肌的男人，都沒有當兵，「冰塊盒腹肌都練出來的男人，怎麼不去當兵呢？」

朱學恒指出，林昶佐不知道是英文不好，還是搞不懂約翰奧立佛的笑點，那場脫口秀最好笑的地方是立法院，「大家打來打去，底下觀眾笑成一片的時候，不知道怎麼搞的，林昶佐會誤認為台灣在國際上受到越來越多認同」，林昶佐身為立法院的一份子，應該要思考一下。

朱學恒坦言，台灣在國際上受到的關注越來越多，但到底是因為硬實力、軟實力還是罵髒話的功力？並指林昶佐當歌手時做了什麼都是他家的事，但現在當了立委之後，怎麼好像「過去種種譬如昨日死，今日種種譬如今日生」？朱學恒並要林解釋，到底支不支持台灣的隊伍一樣用「Chinese Taipei」出去？

朱學恒發現，台灣有很多民意代表當年做的事情，和現在做的事情之間並不連貫，陳柏惟肇逃，現在說沒事；林昶佐躲兵役，當年當歌手，「你可以在幾萬人面前唱歌，但你不能當兵；可以把腹肌練出來，但你不能當兵？可不可以告訴我為什麼？」抗中保台用嘴巴說最厲害？還是只有對你有利時才抗中保台？

朱學恒更表示，「肥宅雖然一肚子油，但我是有當過兵的，我是沒像你有那麼棒的選擇，當年不當兵，現在還有臉在國防外交委員會」。