《彰化風場航道航行指南》上路影響捕魚，雲林縣漁民未雨綢繆。圖為雲林漁民去年駕駛漁船抗議雲林風場工程。（李平順提供／張朝欣雲林傳真）

交通部航港局《彰化風場航道航行指南》26日上路，規定漁船只能到非主航道捕魚，漁民大罵「海是你家的嗎？」，雲林縣近海作業漁船協會理事長李平順26日表示雲林外海也有風場，未來會遭遇同樣問題，因此將未雨綢繆，聘請律師走法律途徑爭取權益、北上向中央陳情溝通、串聯全台各地漁民發聲。

交通部航港局公告《彰化風場航道航行指南》滿半年，26日起商船進航道要提早8小時報備，漁船只能在兩側緩衝區活動，魚群若出現在主航道，漁船只能等魚群游到非主航道再捕撈。但許多漁民都不清楚這項新規定，甚至根本不知道。

李平順表示，他關心《彰化風場航道航行指南》，不少人質疑他是雲林漁民，為何跑去彰化湊熱鬧，在此他要特別解釋，每年捕烏魚季節來臨，台灣西邊海域從馬祖到高雄都有烏魚，全台漁民都會來捕烏，所以彰化捕烏出現問題，影響的不只是彰化漁民，而是全台所有漁民。

李平順說，《彰化風場航道航行指南》上路後，限制漁船捕撈作業，若魚群出現在主航道，漁船卻不能前往捕撈，只能眼睜睜地看著魚群跑掉，實在是沒有這個道理「海是大家的，不是你家的」，為了大家的生存權，他只能挺身而出。

「雲林外海也有風場，漁民一定要未雨綢繆」，李平順強調之前針對雲林風場設置，曾發起一連串陳抗，卻遭抹黑誤解，所以這次要改變作法，包括聘請律師走法律途徑爭取權益、北上向中央陳情溝通、串聯全台各地漁民發聲。

李平順指出，漁民要的不是賠償，而是生存權，風場航道航行指南必需兼顧漁民權益，許多漁民在長年賴以為生的海域捕魚，現在卻隨時可能觸法，叫漁民們情何以堪。