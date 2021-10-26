換季期間因為早晚溫差大，再加上濕度影響，是「季節性過敏」的好發時間，但同時也有不少人因為沒有做好保暖而感冒，值得注意的是，過敏和感冒都會出現打噴嚏症狀，讓人很容易混淆。對此，台灣中醫預防保健協會創會理事長樓中亮便發文，告訴大家該如何分辨。

樓中亮在臉書粉專「樓中亮中醫博士」發文，表示最近氣溫下降，能夠明顯感受到秋天的氣息，在這段早晚溫差比較大的期間，如果沒有做好保暖，很容易就會感冒，出現咳嗽、流鼻水、打噴嚏等症狀；但同時，秋冬也是過敏的高峰期，剛好和感冒一樣都會打噴嚏，時常讓大家分不清楚，自己究竟是過敏還是感冒，樓中亮便在文中傳授大家分辨的技巧。

感冒：屬於「上呼吸道感染」

一開始可能會有鼻炎的症狀，例如：鼻塞、打噴嚏、呼吸不順等，但隨著病程進展到中、後期，會出現喉嚨痛、咳嗽等咽喉部的症狀。

過敏：症狀會根據遠離過敏原而減緩或停止

如果打噴嚏超過2個星期以上；早上起床喉嚨會痛，但只要喝水吃東西就不痛；一直覺得鼻塞不通，但鼻涕呈現清澈、透明或白色，則有可能是過敏。

樓中亮提醒，如果發現自己感冒了，就要盡快去看醫生，並遵照醫生的囑咐按時吃藥，如果發現自己只是過敏，他也提供了2個能夠緩解的方法。

1、辣椒水

將辣椒切碎後用熱水燜30分鐘，完成後塗抹在鼻子內側，時間持續1個月，每天3到4次。雖然剛開始會有辛辣感，但慢慢就會適應，通常約3到5天，打噴嚏的症狀就可以改善。

2、辛夷花蛋湯

辛夷6克（用布包起來）以500毫升的水煮20分鐘，同時準備一顆水煮蛋，剝殼後丟入辛夷藥湯內煮5分鐘，完成後即可吃蛋喝湯，時間持續1個禮拜。