美國商務部日前要求半導體業者交出晶片庫存與銷售數據，試圖解決全球晶片荒，導致各家晶片製造商反彈，表明不會交出客戶相關的商業機密，但在上周包括英特爾、SK海力士等廠商，甚至全球晶圓代工龍頭台積電，都稱會在11月8日前提交資料。對此，港媒指出，此舉恐觸怒北京當局，因為就會知道大陸如何仰賴這些半導體廠商。

據《路透》報導，美國商務部21日指出，英特爾、英飛凌、通用汽車、SK海力士等公司都表示將在期限內提供數據，目前仍以企業自願上繳數據為主，但不排除採強制措施，將視企業回應的多寡，以及提供的資料來決定。上述企業並未立即回應置評請求。

台積電則是回應，將會在11月8日前提交資料。台積電強調，長期以來與所有利害關係人積極合作並提供支持，克服全球半導體供應的挑戰。台積電與聯電等晶圓代工業者日前指出，只要是涉及客戶相關機密，絕對不會交出資料。

據《南華早報》報導，儘管台積電一再宣稱會保護客戶的機密資料，但台積電仍遵守美國商務部要求的決定，恐觸怒北京當局，擔心華府會利用這些資料，對付北京。

台積電遵守美國華為禁令，不再出貨先進製程晶片給華為，導致華為消費者部門面臨嚴重生存危機，甚至在今年美國商務部發布新一輪的實體清單，名單上也有台積電、IC設計廠商世芯的客戶飛騰等7家大陸實體，切斷大陸超級電腦晶片的來源。

這也導致大陸科技網站PingWest發表評論，痛批台積電將資料交給美國，將嚴重傷害大陸經濟利益，但報導指稱，這個說法沒有獲得支持的論述。事實上，當初美國對華為祭出實體清單，大陸晶圓代工龍頭中芯國際也有發表聲明，將依照國際規定執行，無法替若干客戶出貨，被視為遵守華為禁令。

此外，在微博也出現諸多批評台積電的聲浪，並以「台積電將向美國提交機密資料」等標題批評，甚至要北京當局制裁台積電做為回應。不過，也有網友強調，台積電有聲明絕對不會交出客戶相關機密，但就怕在美國壓力下不得不交出對陸企有傷害的數據。

台積電在整個晶圓代工領域市占率高達54%，加上聯電等台灣成熟製程晶圓代工廠，市占率更是衝上6成以上，其中，台積電先進製程在台灣生產比重更高達9成，讓台灣在中美科技產業爭霸上成為關鍵角色。

至於許多消息指稱台積電被美國逼著交出機密資料，經濟部則是回應，這些言論不符基本事實，台積電是要協調供應鏈中的利害相關人，經濟部絕對會與台廠站在一起。經濟部強調，台積電早在月初就表達立場與過去一致，相關做法也與過去政府及台積電對外說明的立場，並無不同。

事實上，美國商務部給出的26道題目問卷，以針對半導體業者為主的前半段問題來看，圍繞在該公司在半導體供應鏈的角色，提供的晶片、製程節點、半導體材料與生產設備等，以及過去3年實際年銷售額或估計年銷售額，根據索取數據來看，大部份透過財報就可略知一二，當然還是有些資料的確牽扯與客戶相關數據，就看各家廠商如何填寫這份問卷。