台銀董座呂桔誠今日在出席虎年套幣發表會後受訪時指出，他高度看好明年台灣的經濟成長表現，認為可望「虎虎生風」，主要因為1年10個月的疫情之後，全球經濟實力的分布有重要轉變，包括供應鏈大調整，而台灣在浪頭上有更大的轉機，以及向外表現的機會，同時先前政府的5加2投資，和前瞻基礎建設，這二年已到了展現成果的時刻。

呂桔誠認為，尤其是台商回流已看到明顯的成果，且大多是中高附加價值的台商回流，像是中小企業三大方案投資，目前已有約1.3兆的登記金額，其中，台銀就已有150家客戶申請融資，金額現在已累積有1000億，這1000億的融資，在融資與負債比通常呈1比1的設算下，將可望創造出2000億的投資動能。

呂桔誠對台銀房貸業務最新概況也指出，台銀今年預定要新增2000億的房貸餘額，截至九月底止，已達成86％，共增加超過1700億，預計年底可望創標達成，另外，今年前三季的房貸餘額淨增量超過600億，而台銀以青年安心成家方案和公教住宅貸款為兩大房貸主力，前者全部都為首購族，這一部分台銀的市佔率達28％，後者估首購比例至少超過一半，因此央行九月新提出的二房限制措施不致對台銀房貸業務有影響。

對於民眾搶購日圓現鈔，呂桔誠也表示，台銀是最大的外幣現鈔供應銀行，除了每週都會補進日圓現鈔之外，一向都以維持一個月的庫存量為目標，因此民眾可放心，絕對領得到日圓現鈔。