全聯不斷拓展線上購物平台，連外送都跨到24小時，讓消費者隨時都能採購﹗本月繼「PXGo! 全聯線上購」在「LINE購物」平台開幕後，即日起有4家雙北「小時達專門店」進行24小時營運測試，包含「大安延吉」、「內湖明湖」、「南港中研」、「中和中安」，目標年底要增加到10店。

全聯以社區生鮮雜物倉儲中心為概念，日前於大安延吉門市開設全台首間24小時營運的「小時達專門店」。（全聯提供）

「小時達」與Uber Eats雙平台自今年初上線至今，客單價成長4成、訂單量成長6成，回購率超過7成以上。全聯「小時達」促使展店加速，目前已有近200家門市提供「小時達」與Uber Eats雙平台服務，由於觀察發現消費者下單時間愈來愈晚，故展開「小時達專門店」24小時營運測試，配送範圍從3km增為至5km。

以社區生鮮雜物倉儲中心為概念，全聯日前先於大安延吉門市開設全台首間24小時營運的「小時達專門店」，採「前店後倉」模式集中線上精選的2000餘商品，包含生鮮蔬果、冷凍食品、常溫食品、雜貨家用等，由「專人」、「專責」、「專區」處理。嘗試24小時營運以來，培養出一群夜貓子忠實客群，夜間熱銷前3名分別為飲料、零食、微波即食品。後續專門店將大幅增加即食品、微波食品等品項；未來也會進駐OFF COFFEE、阪急麵包吸引早晨客群，滿足各消費族群不同時間的需求。

全聯「小時達專門店」採「前店後倉」模式，集中線上精選的2000餘商品，只提供外送服務。（全聯提供）

為歡慶「小時達專門店」24小時營運，即日起至10月31日每日晚上22時至早上9時，消費者透過「PXGo!小時達」下單，滿額可享免運費，單筆滿599元起，輸入夜間加碼限時優惠「HAPPY24HR」折扣碼，整單打8折（最高可折抵150元，本優惠不適用Uber Eats平台）。