台中市議會副議長顏莉敏將代兄出征？她說，「這是沒有想過的問題？不知道消息從哪裡來！」（陳世宗攝）

台中市第二選區立委補選，民進黨及基進黨合作規畫採徵召「會贏的人」披掛出征？市議員張家銨26日獲得女力及在地青年力挺；張家銨表示，若黨中央徵召將全力以赴。藍營外界盛傳將由現任市議會副議長顏莉敏「代兄出征」；顏莉敏則否認說，「這是沒有想過的問題？不知道消息從哪裡來！」

中市第二選區罷免基進黨立委陳柏惟雖然成功，但藍營及顏家傾全力只讓同意票小贏4千多，綠營雖敗卻凝聚出同仇敵愾的共識，只要民進黨與基進黨合作推出人選，藍營在立委補選不見得可心想事成；只要綠營合作推出「會贏的人」迎戰，依然大有勝算。

綠營有海線市議員楊典忠及王立任表態不畏戰，強調若黨有需要就參選。女將市議員張家銨26日獲得緣和國際同濟會及多位青年代表等，到市議會張家銨研究室力挺她更上層樓投入立委補選；讓張家銨信心倍增，強調若黨徵召她，沒有選擇的權利會全力以赴。

38歲的張家銨是林佳龍的子弟兵，是最年輕的女將，陳柏惟苦行選區100小時，張家銨在大肚、烏日、龍井全程參與。張家銨表示，這次罷免過程中，台灣民主受到很大的撕裂，民進黨與基進黨一直都很好，這次補選也尊重基進黨，期許可推出在地民眾認可的人選。

藍營被點名人選是前立委顏寬恒，罷免陳柏惟投票前地方盛傳，顏寬恒可能會在投票前關鍵時刻宣布自己不會投入立委補選，由他妹妹市議會副議長顏莉敏代兄出征，傳聞投票後再度被傳開，顏莉敏昨否認自己會參加補選，她強調：「不可能的啦，這是沒有想過的問題。」

37歲的顏莉敏，2014年代表藍營投入中市議員第二選區選舉，當時以第二高票當選；2018年再以第一高票當選連任，並推選為市議會副議長。她從政以來為人有禮，問政論述極為精闢；如藍綠最後真的由顏莉敏對上張家銨，將成為兩個女人的戰爭，戰況激烈勢必不遜鬚眉。