基隆市政府今日舉行市務會議記者會，市長林右昌說明本市最新疫苗施打進度，第一、二劑疫苗施打比例分別為71.5％及30.06％，皆已超過中央設定的目標。
林右昌表示，本市疫苗施打進度很快，若以全市人口統計，截至10月25日為止，完成第一劑疫苗施打的比例已達71.5％、第二劑疫苗施打比例也達到30.06％，都已提前達到中央設定的目標。
林右昌說，若是再扣除本市12歲以下無法施打疫苗的人口，本市第一、二劑疫苗施打率則分別是77.57％、32.62％。
基隆市政府今日舉行市務會議記者會，市長林右昌說明本市最新疫苗施打進度，第一、二劑疫苗施打比例分別為71.5％及30.06％，皆已超過中央設定的目標。
林右昌表示，本市疫苗施打進度很快，若以全市人口統計，截至10月25日為止，完成第一劑疫苗施打的比例已達71.5％、第二劑疫苗施打比例也達到30.06％，都已提前達到中央設定的目標。
林右昌說，若是再扣除本市12歲以下無法施打疫苗的人口，本市第一、二劑疫苗施打率則分別是77.57％、32.62％。
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