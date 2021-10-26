先前有報導曝光美軍已在台灣秘密部署，協助訓練國軍單位。《商業內幕》（Business Insider）25日指出，協助盟友訓練軍隊本就是美國陸軍「綠扁帽」特戰部隊的老本行，內容可能包括戰鬥潛水、高空滲透和進階載具運用等，將在台海戰爭爆發的第一時間全力遲滯共軍腳步，爭取最為關鍵的美軍增援時間。

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）等媒體先前引述美國官員報導，稱由於擔憂中國大陸威脅，至少從去年開始，部分美軍便已秘密前來台灣，展開與國軍的軍事合作，包括約24名負責訓練地面部隊的特戰與輔助人員，以及數量不詳的陸戰隊官兵負責訓練我海軍陸戰隊進行小艇作戰。

《商業內幕》指出，雖然美國1979年後便取消於台灣的官方軍事存在，但這不代表其特戰部隊多年來從未與台灣軍方合作，僅是規模會隨美國對台政策而增減，且通常不會對外公開；前綠扁帽成員米亞尼（Lino Miani）告訴《商業內幕》，該部隊在部分敏感區域的部署將進行保密，以免引發盟友擔心或惹惱當地強權。

雖然外界對特戰部隊的認知，多為親自執行艱困作戰任務的精銳戰士，但事實上，綠扁帽創立的原始目的，其實是在戰時秘密滲透到敵後，訓練當地游擊隊破壞敵國內部穩定；而身為游擊戰專家，其自然也能在反叛亂作戰中發揮極大作用，讓外國內部防禦（FID）成為其另一項重要工作。

一名未具名的前綠扁帽成員告訴《商業內幕》，FID的內容十分靈活，可能包含該單位所擁有的大量專業能力，如戰鬥潛水、高空滲透和進階載具運用等，實行方法則可能為協訓或共組新單位。而藉由多年持續合作，綠扁帽也能讓美軍於外國獲得穩固的人脈關係。

《商業內幕》表示，轄區為印太區域的美國陸軍第1特戰群（1st Special Forces Group），負責與台灣和其他區域夥伴合作，讓大陸更難從內部顛覆當地政府和社會；而若台海戰爭真的爆發，已部署於前線的綠扁帽部隊也能在第一時間做出反應，遲滯中國大陸軍方的各式對台行動，為美軍增援部隊爭取寶貴的反應時間。