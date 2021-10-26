根據統計，地價稅今年開徵戶數為867萬戶、查定稅額905億元，雖然開徵戶數持續增加，較去年增加13萬戶；但是稅額卻較去年少1億元，年減0.11％，不過這已經是連續五年地價稅連續下滑。

財政部今日委託台北稽徵處舉辦地價稅開徵記者會。台北市稅捐稽徵處處長倪永祖表示，今年地價稅額會下滑，主要原因是因為納稅義務人如果賣掉土地，因為地價稅是採「累進稅制」原本適用高稅率就可能轉為低稅率；或者變更使用情形，例如使用情形轉為自用，地價稅率就從千分之10轉為千分之2，也會導致稅額減少。

值得注意是，各縣市公告地價除2016年整體調升30.54％，每兩年重新調整一次，整體都是下調，2018年調降3.63％、2020年調降0.66％，也是造成地價稅額連年下滑的因素。

而開徵的地價稅中，適用千分之2的自用住宅用地全台約367萬戶，稅大約61億元，平均每戶繳稅1662元。

財政部提醒今年地價稅開徵期間11月1日到11月30日，因為截止日沒有卡到假日，所以並無延長，民眾要記得按時繳納，若逾期每2日就可能加徵1％的滯納金，超過30日未繳稽徵機關會移送行政執行署所屬行政執行分署進行強制執行。