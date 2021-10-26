網紅鄧佳華自稱「FBI帥哥」，自從加入「直播天王」連千毅的團隊，話題不斷，2019年曾被網紅星諠提告性騷擾，才於日前道歉稱好好做人，未料今（26日）又突然自爆收到法院公文，讓他直呼：「我還有很多影片沒有拍，我不能進北監！」

鄧佳華稍早在臉書Po出一封來自桃園地方法院的文件，向對方提出質疑：「你沒有先調查清楚就發公文下來，而且怎麼不是由台北地方法院下公文，我的案子是在台北地方法院判的，你這樣突然下公文，是受到上層的指示嗎」，並繼續喊：「是不是警備總部叫你們法院下公文給我的」，讓外界看了一頭霧水。

接著，鄧佳華又激動表示：「我還有很多影片沒有拍，我不能進北監」，隨後在IG限時動態表示「我不想跟小玉同房，太丟臉了」，並補充認為兩人的水平、水準不同，層次不一樣，犯案的方式不一樣，意外掀起網友熱議。

鄧佳華發文喊不想跟小玉同房。（圖／翻攝自IG）

鄧佳華2019年和網紅團體「反骨男孩」前成員瑋哥、星諠拍片，期間竟對星諠襲胸又摸臀，事後還在臉書貼出摸胸影片表示：「星諠，這是我人生第一次摸女生胸部，妳是第一個讓我摸胸的女生，謝謝妳願意獻身給我，當作我的生日禮物。」

星諠雖然當下隱忍，但不甘被鄧佳華造謠，怒告其性騷擾，刑事部分判鄧佳華拘役40天，得易科罰金定讞，民事部分判賠13萬，事情才算告一段落，鄧佳華也於本月初表示已經向星諠當面道歉並願意償還賠償金額，坦言已經和星諠和解，答應不會再發生類似事情。