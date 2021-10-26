大陸國務院26日公布2030年前碳達峰行動方案的通知，「十四五」、「十五五」期間分別新增水電裝機容量4000萬千瓦左右，合理確定核電站布局和開發時序，在確保安全的前提下有序發展核電，保持平穩建設節奏。

方案稱，嚴控跨區外送可再生能源電力配套煤電規模，新建通道可再生能源電量比例原則上不低於50％。保持石油消費處於合理區間，逐步調整汽油消費規模，大力推進先進生物液體燃料、可持續航空燃料等替代傳統燃油，提升終端燃油產品能效。

積極擴大電力、氫能、天然氣、先進生物液體燃料等新能源、清潔能源在交通運輸領域應用。大力推廣新能源汽車，逐步降低傳統燃油汽車在新車產銷和汽車保有量中的佔比。以京津冀及周邊地區為重點，繼續壓減鋼鐵產能。完善綠色電價政策，健全居民階梯電價制度和分時電價政策，探索建立分時電價動態調整機制。

方案提出，到2025年，國內原油一次加工能力控制在10億噸以內，主要產品產能利用率提升至80％以上。同時加大中央對地方推進碳達峰的支持力度，選擇100個具有典型代表性的城市和園區開展碳達峰試點建設。