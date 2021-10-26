知名作家李昂應邀出席中正大學台灣文學與創意應用研究所舉辦的「大嘉共讀張文環工作坊」，並在梅山鄉太平村駐村近一周，李昂說，他剛到太平就拜訪了2位藝術家，讓他發覺這個小小的村莊有很大的藝文能量，透過文學對談，讓大家來太平有不一樣的體會。

中正大學文學與創意應用研究所執行文化部、嘉義縣政府「經典人物李昂駐梅山太平村計畫」，26日在張文環故居舉行工作坊，李昂與教授江寶釵、馬華詩人辛金順、在地詩人張日郡、影劇專長研究者王萬睿及著名的裝置藝術家王文志共同研討張文環的作品。

李昂到太平先是拜訪了手捏壺大師謝宗興及藝術家王文志，讓他直呼小小山城有大大的藝文能量，又參訪了筍寮、竹林等，李昂表示，透過社區導覽解說，更深刻認識張文環生長的土地對於其創作能量的滋養，張文環以描繪女性面對生活內心幽微的變化著稱，而自己身為擅長描寫女性的女作家，到訪張文環故鄉別有一番意義。

中正大學台文所教授江寶釵指出，張文環與李昂有很多相似的地方，兩位都擅長寫女性，關懷底層台灣人的生活且作品有散文、小說、傳記等，恰好張文環的生日也在10月，因此在這時邀請李昂來謄寫張文環書桌、談談張文環。

太平村長嚴清雅表示，張文環是日本時期台灣重要的文學家之一，他的故鄉就在太平，對發展山城觀光有加值效果，除了來走雲梯遊老街外，未來透過融合體驗課程、導覽解說等，打造梅山獨特的文學旅行遊程。