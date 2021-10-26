鹿港、線西海域每年冬季冬至後最重要的烏魚汛，為漁民們帶來豐厚的「烏金」收入；圖為漁民捕獲野生烏魚在線西塭仔港的魚市販售。（謝瓊雲攝）

彰化縣現有的線西塭仔港、王功漁港均為候潮港，須視潮汐與天候狀況才能出海捕魚；相較王功漁民多使用船筏在近岸近海捕魚，塭仔港有許多中型漁船船隻，在彰化風場航道航行指南上路實施後受到的衝擊最大，傳出在法令未正式生效前，就已有漁民連收6張警告單，讓漁民氣炸。（謝瓊雲攝）

彰化縣現有的線西塭仔港、王功漁港均為候潮港，須視潮汐與天候狀況才能出海捕魚；相較王功漁民多使用船筏在近岸近海捕魚，塭仔港有許多中型漁船船隻，在彰化風場航道航行指南上路實施後受到的衝擊最大，傳出在法令未正式生效前，就已有漁民連收6張警告單，讓漁民氣炸。（謝瓊雲攝）

鹿港、線西海域每年冬季冬至後最重要的烏魚汛，為漁民們帶來豐厚的「烏金」收入。（彰化區漁會提供／謝瓊雲攝）

鹿港、線西海域每年冬季冬至後最重要的烏魚汛，為漁民們帶來豐厚的「烏金」收入。（彰化區漁會提供／謝瓊雲攝）

交通部航港局今年4年26日自行制定《彰化風場航道航行指南》，經核定公告滿半年後，今天正式上路實施，不少漁民直到月初風聞已有人連收多張警告單，氣到跳腳，揚言只要有人因違反指南遭取締開罰，一定集結北上抗議，找官員理論。

根據了解，上周三彰化漁民原本已經集結串聯，欲北上抗議，幾經安撫，最後在區漁會與立委陳秀寶居中協調下，上周五臨時在區漁會召開協調會；包含航港局、漁業署都前來向漁民說明，彰化縣政府農業處、立委服務處亦派代表出席；會中漁民強烈反對航行指南實施，要求暫緩，並嚴正反對取締開罰。

漁民表示，彰化縣沿岸早就插滿陸域風機，僅彰北的線西塭仔港、彰南的王功漁港可以讓小漁船出海，航道就那麼大，既要事先報准，還要跟大型商船、貨輪，與離岸風電海上工作船爭道，只要大船經過，小船就會晃動很厲害。

漁民更痛斥，冬季烏魚汛來時捕撈作業根本阻礙重重，官員竟要求他們等烏魚群移動到航道外再捕撈，簡直在說笑話，生計幾已被大幅限縮，要提心吊膽發生碰撞，更要擔心未報准入侵航道恐被開罰最高50萬元罰款，簡直豈有此理。

彰化區漁會總幹事陳諸讚表示，雖會盡量輔導漁民辦理相關通報作業，也會提醒他們遠離大船，勿任意穿越航道，但也再三要求航港局務必請商船大船在航道上特別注意小船蹤跡，避免擦撞。

陳諸讚說，過去漁船與大船在海上碰撞，向來都是大船賠償小船，但航行指南上路後，航權有優先順序，若漁民誤入航權已經先理虧、矮人一截，若不幸發生碰撞意外，船隻漁獲損失求償恐怕無法求償，漁民原本就是弱勢，根本無力上國際法庭打訴訟打官司，面對這些國際風電商、商船，無異是小蝦米對抗大鯨魚。