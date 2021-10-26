新北國王球隊專屬啦啦隊 Queens（戴上容攝）

新北國王隊執行長陳信生今記者會中致贈球衣給新北市副市長劉和然，象徵共同攜手合作帶領新北市奮力向前。（戴上容攝）

「新北國王籃球隊」今日正式成軍，球隊主場在新莊體育館，將在11月6日、7日展開季前熱身賽。新北國王隊執行長陳信生今記者會中致贈球衣給新北市副市長劉和然，象徵共同攜手合作帶領新北市奮力向前。副市長劉和然表示，新北國王球員將不定期巡迴校園，為體育教育扎根。

記者會在新莊區宏匯廣場八樓舉行，記者會開始，先由新北國王球隊專屬啦啦隊 Queens帶來勁歌熱舞熱場，後播放董事長王文祥致詞影片，表達企業品牌理念，球隊年度口號「Crown the City榮耀新北，全城加冕」，盼新北市能因為新北國王籃球隊而感到驕傲。

副市長劉和然表示，新北國王成為城市隊後，對新北市民或是三級（高中、國中、國小）運動的培養也有目標跟影響，球員將不定期的校園巡迴輔導，辦理教練訓練營，帶動向下扎根基層體育運動、向上提升競技運動實力，為新北市籃球運動發展，完成四級培育的最後一哩路。

體育處長洪玉玲補充，球隊在新莊體育場有主場球館，另外在市民優惠部分，會仿效中職推廣立場，會招待學校的社團或求對進場觀賽，或是透過不定期活動帶動氛圍，優惠要看球對後續商業模式狀況才會推出。

P. LEAGUE＋職籃聯盟2021跨年度賽季，將於12月4日正式展開，由台北富邦勇士、新北國王、桃園領航猿、新竹街口攻城獅、福爾摩沙台新夢想家和高雄鋼鐵人等6支球隊互相較勁。

新北國王隊將於11月6日、7日在新莊體育館展開季前熱身賽，首場將迎戰新竹街口攻城獅；接著由攻城獅對戰桃園領航猿，熱身賽壓軸場則是由新北國王與上球季冠軍台北富邦勇士對決，上演球迷期待的「雙北大戰」。