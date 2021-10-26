中友百貨與經濟部中小企業處共同合作「擴大中小企業5G創新服務應用計畫」，在B2F推出「沉浸式百貨森林體驗環境」互動螢幕。（中友百貨提供／馮惠宜台中傳真）

電商通路年度最大促銷檔雙11即將到來，為在網路開戰前搶得先機，中友百貨10月26日至11月11日再推出「振興再加碼」活動，鎖定中友APP會員祭出多重優惠，不但要推升實體通路買氣，還虛實合進要導入人流進入中友購物網消費。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示：「中友購物節有振興5倍券加持，加上天氣明顯轉涼，消費者買氣大爆發，10月8日到10月25期間與去年同期相比大幅成長55％，上周末振興券佔全館營業額17％，比去年3倍券多出一倍。因為這幾天天氣明顯轉涼，民眾也趁百貨公司的活動期間加上振興券，踴躍採購保暖商品。」

他也表示，中友購物節第二波表現不錯，接下來的檔期再接再厲，針對中友會員推出持中友APP以及玉山中友卡當日累積消費滿3000元，可獲得100元電子購物券及100元電子商品禮券。

另外還有1111百貨／購物網同慶活動，即日起到11月11日持中友APP於百貨店內單筆滿1111元，贈家族點數111點，會員登入中友購物網即贈11111元線上折價券，單品滿額現買現折。

除了贈獎活動之外，中友百貨與經濟部中小企業處共同合作「擴大中小企業5G創新服務應用計畫」，在B2F推出「沉浸式百貨森林體驗環境」互動螢幕，從螢幕上還能和森林中的動物昆蟲互動，來到中友百貨逛街也能如入森林般感受到大自然的清新環境及從早到晚不同的景致，紓解疫情期間煩悶的情緒，消費者只要掃螢幕上的QR Code，即可進入互動遊戲，還有機會獲得精美好禮。