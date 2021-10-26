警方將蔡男和同夥許男一併拘提到案後送辦。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

綽號「金毛」的男子蔡佑輿今年2月在高市舞廳外砍傷網紅「含羞草日記」的成員「超艾夾」，事後雙方和解撤告；蔡男4月間又傳涉及一起仁武槍擊案導致4人中彈受傷，曾引發市長陳其邁震怒，要求警方掃蕩新興角頭；昨（25）日凌晨，蔡男率眾在新興區一家娛樂城鬥毆鬧事，造成1人受傷，警方昨先逮捕1人，今午將涉案的蔡男和許男一併拘提到案。

新興分局警方指出，昨（25）日凌晨2時20分許接獲民眾報案，指新興區七賢和南華路口有糾紛，警網趕抵未發現糾紛，但現場發現有4名男子，其中1名30歲的楊姓男子受傷，於是將在場的羅男、陳男及青男帶返釐清案情。

警方昨初步調查，發現被打傷的楊男和友人在七賢一路大樓內聚餐後，搭乘電梯欲離開時，在電梯內疑似酒後和人發生口角衍生肢體衝突，造成楊男手指指甲流血、背部遭劃傷。

警方組專案小組「以車追人」，查獲涉案的33歲王姓男子到案；調查發現，今年2月間，曾持刀砍傷網紅「含羞草日記」的成員「超艾夾」、綽號「金毛」的28歲男子蔡佑輿也在現場參與鬥毆滋事，警方今午在六合路和忠孝路口將涉案的蔡男以及25歲的許男拘提到案。