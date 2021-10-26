蟬聯五年新加坡米其林一星的「莆田」中餐廳，自2015年進入台灣市場後，陸續於全台各地展店，今年首度進軍桃園，將於11/5日在桃園台茂開出第五家分店，歡慶開幕11/5～11/14日於桃園台茂店內用兩人摘星套餐，贈星級手工辣媽醬，11/5～12/31日在指定地點拍照打卡「Putien莆田-桃園台茂店」上傳至個人FB/IG再內用，即贈「星級手工辣媽醬，將打卡畫面截圖回傳至莆田Facebook活動貼文，再抽「四人摘星套餐券」。

發源自新加坡的莆田，自2016年起就以絕佳美味，連續5年摘下米其林一星殊榮。王品集團將莆田引進台灣，憑藉對好食材的堅持與令人舒心的服務，備受顧客肯定，更榮獲2020網路口碑之星傑出人氣獎。全新的桃園台茂店共114席，店裝風格不同於以往的南洋風情設計，改採木材、混凝土及綠植物元素天然裝飾材料，巧妙運用光影變化，營造溫馨氛圍，讓每位顧客都能放鬆身心、專注享用米其林星級料理，目標客群鎖定家庭與商務聚餐，提供傳統莆田功夫菜與新加坡南洋料理的2至10人摘星套餐供選擇，客單600～700元。

饕客在「PUTIEN莆田」可以嚐到「新加坡十大必嚐美食」的「辣椒螃蟹」，精選蟹中極品沙公，飽滿肥美，佐以新加坡特色辣椒醬汁，包覆螃蟹使蟹肉飽吸醬料精華，讓人有大口啖蟹之快感；金絲麥片蝦，新鮮去殼白蝦油炸至金黃酥脆，搭配新加坡進口奶香麥片拌炒後，點綴細如髮絲的手工蛋絲，奶香鹹甜帶點微辣；星洲肉骨茶，嚴選上等豬小排，湯頭帶著濃郁白胡椒及蒜頭味；脆皮蒜香雞，嚴選肉質鮮嫩的黑羽土雞，歷經九道繁複工序-醃漬、汆燙、冷藏、風乾及高溫油炸等技法製成，一口咬下酥脆外皮，結合鮮美多汁的肉質與蒜酥香氣，令人吮指回味；莆田滷麵，慢熬8小時以上高湯與手工麵條煨煮，加入鮮蝦、花蛤等12種豐富食材，一入口便能感受濃郁湯頭與Q彈麵條，在口中碰撞出的絕妙滋味。