大陸外交部發言人趙立堅26日主持例行記者會，針對美國海軍核潛艇「康乃迪克」號在南海撞擊事故發生3周多來，美方對於事件背後種種疑團，至今沒有給出任何說法提出「四問」：此次美核潛艇悄無聲息地在南海潛航，究竟是要執行什麼任務？這一次究竟是撞上了什麼？為什麼會撞上？是否造成核洩漏，給海洋環境帶來核汙染？

記者會提問，美國軍事網站The Drive《戰爭地帶》 專欄近日發表文章，披露衛星圖片顯示，此前在南海與不明物體發生撞擊的美軍潛艇目前停靠在關島碼頭，或在進行評估和維修。

趙立堅表示，中方已經多次對有關事件表示嚴重關切，要求美方作出澄清。然而直到今天，中方所看到的也只有美國軍方拖延許久才發表的、語焉不詳的簡短聲明，以及美方通過消息人士證實的出事地點在南海。這種不負責任、遮遮掩掩的做法，讓地區國家和國際社會不得不質疑事件的真相和美方的意圖。

趙立堅指出，長期以來，美方打著航行自由的旗號在南海興風作浪，對地區和平穩定構成嚴重威脅和重大風險。中國和其他沿海沿岸國有理由要求美方回答，此次派出核潛艇悄無聲息地在南海潛航，究竟是要執行什麼任務？這一次究竟是撞上了什麼？為什麼會撞上？是否造成核洩漏，給海洋環境帶來核汙染？美方作為當事方有責任、有義務詳細說明事件相關情況，回應地區國家和國際社會的關切疑慮。

趙立堅強調，南海是地區國家共同的家園，不應成為美國謀求地緣政治私利的狩獵場。美方頻繁並大規模派遣軍艦、軍機到南海滋事挑釁，炫耀武力，破壞南海航行自由，威脅中國等國主權安全。美國是南海軍事化最大推手，美方應改弦更張，停止上述錯誤行徑，為南海和平穩定發揮正面積極作用。