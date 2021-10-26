新竹縣國中少女遭輪姦焚屍案，主嫌林春雄被判處無期徒刑定讞，去年4月至台北監獄服刑。22日上午8點多林春雄突然冒冷汗、四肢無力，緊急送醫急救仍於10點宣告不治，相驗判斷為「心因性休克」，死因記錄則為「心跳休止（未明示原因）」。家屬對相驗結果沒有異議，遺體已發還家屬。

林春雄去年4月從北所移往北監服刑，1年多來都很正常，在雜居房也和獄友相處融洽，豈料上周五22日早上8點半到工場從事手工藝時，向戒護人員反應身體不適，戒護人員發現他手腳無力、冒冷汗，帶往醫護站，並緊急送往聖保祿醫院，8點48分即到院，但急救後仍回天乏術，於10點05分宣告不治。

北監指出，林春雄在監無病史或其他身體狀況，從「不適到不治」僅短短2小時，獄方也相當意外。北監表示當天即電話聯繫林春雄家屬，並在25日下午由桃園地檢署辦理相驗完畢，相驗結果判斷死因為心因性休克疑心血管疾病，林春雄家屬對相驗結果無異議，遺體已發還家屬。

就讀國二的竹東邱姓少女，2015年5月因在網咖與女子黃曉雲發生口角，黃曉雲找來自稱「冥王」的男友林春雄及一群朋友押走少女，到附近的公園內毆打邱，少女不堪虐待求饒，林嫌和4名同夥竟輪姦少女後又是一陣毒打；之後將奄奄一息的少女扔在原地，逕自到KTV飲酒作樂，2名同夥事後返回察看，發現少女已斷氣死亡，林嫌再帶著3名同夥燒毀少女屍體，企圖滅證。

林男一、二審被法官認定有教化可能，依殺人等罪僅判無期徒刑，經最高法院發回更審，更一審與更二審以林男惡性重大為由，均改判他死刑，但更三審指林男已跟邱家和解、「似仍有悔過之意」，未達《兩公約》得判死刑程度，將林男5人都改判無期徒刑。最高院去年（2020年）4月1日駁回上訴，維持更三審判決定讞，引發社會譁然。