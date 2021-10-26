蘆洲警分局於本(10)月分26日舉辦110年義交人員常年（幹部）訓練講習，利用一年一度的機會表揚績優義交人員，並於訓練課程中宣導「防詐」、交通安全月「交通安全宣導」、「交通法規」及「指揮手勢」等，蘆洲警分局安排充實且實用之內容進行教學及主持，在疫情期間蘆洲義交對於防疫勤務貢獻卓著，特此感謝防疫期間辛勞付出的義交同仁，不管疫苗接種站或傳統市場，他們的努力都應該被大家所認同，是我們真正的「台灣英雄」。

蘆洲分局表示，新北市警察局長「阿仁哥」重視民力與警力所產生好的化學作用，在義交常年（幹部）訓練中親自以視訊方式勉勵與義交同仁開心互動，交通警察大隊、義交大隊等各級幹部亦到場共襄盛舉。阿仁局長在會中與義交同仁合唱「堅持」、「台灣英雄」兩首的充滿精神與展現態度的歌曲，展現十足的親和力，讓義交同仁對此次常訓內容滿意及再度燃起為民服務的心。大仁哥利用視訊方式與大家見面，雖然正忙於議會開會期間，但仍撥冗參與義交常訓盛會，在最後更是帶著大家視訊賞屋，賞一下議會內局長視角，讓眾人開了眼界，也明白局長在百忙中仍抽空參加的熱情。

蘆洲警分局指出，常訓中阿仁局長特別感謝義交人員，因為義交全年度在日出時分、日落之際協助疏導交通，更在國難當前時挺身而出，協助傳統市場和疫苗接種站的防疫工作，使警察機關能無後顧之憂推展各項工作。