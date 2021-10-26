台南市政府警察局白河分局勤務指揮中心透過駐地監視聯防系統，隨時掌握各所的即時影像。（張毓翎攝）

台南市政府警察局新營分局轄區內有10個警所，5人以下的小所共計4所。（新營警分局提供／張毓翎台南傳真）

台南偏鄉地區警力少，5人以下的警所，扣掉輪休、訓練，上班服勤人數剩小貓兩三隻，若遇狀況，出現「1人顧所」的窘境，因此為強化駐地安全，目前已有9個警分局整合各所的監視器與警報裝置，設置駐地監視聯防系統，當發生緊急事件時，分局區域內各所及勤務指揮中心能快速掌握實際狀況，即時進行人力支援。

偏鄉小所警力捉襟見肘，為避免有心人士來鬧事，現有人力壓不住，台南市政府警察局授權各分局自行依轄區特性設置駐地監視聯防系統，目前完成設置的有學甲、白河、新營、新化、歸仁、善化、玉井、佳里及永康等9個分局。

相較以往若發生遇到緊急事件，員警僅以無線電設備或電話求救，如今透過駐地監視聯防系統，當一警所發生緊急事件時，所內員警按下緊急按鈕或遙控器，同一區域內其他所即時接收到警告聲響，並跳出發出警報單位的即時影像，更能及時進行支援。

有基層員警說，小所人力單薄，在地民防、義警來所內協勤，現在藉著這項系統，更有助於保障員警和警所的駐地安全，強化治安能量。

新營警分局近日完成駐地監視聯防系統的演練、驗收工作；分局表示，轄區內有10個警所，5人以下的小所共計4所，由於他單位曾發生派出所被包圍及員警值班猝發疾病送醫，因而整合駐地監視器與警報裝置，安裝區域聯防系統，確保所內裝備器材、設施與人員安全。