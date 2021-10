財團法人國際合作發展基金會(國合會)今年首度發起的「2021國合會發展x創新x永續實驗競賽-影響力先行者計畫 Impact Frontier Lab」,是全台第一個創新援外行動加速器。國合會將依據創新提案的金額投入等額配對資金,最高可提供20萬美元作為提案落地獎金,以建立具有台灣特色的援外模式與合作常態,也期盼這樣的創新做法能夠帶來正面的影響力。

在10月26日競賽活動啟動記者會上,外交部俞大㵢次長、駐台使節團團長聖克里斯多福及尼維斯駐台大使哈菁絲(H.E. Ambassador Jasmine Elise Huggins)與多位駐台友邦大使等均應邀蒞臨共襄盛舉,與國合會共同強調「以人為本」的援外核心價值,要以暖意為光照亮友邦,也讓世界看到「Taiwan Can Help Taiwan Is Helping」!

俞大㵢及哈菁絲在致詞時均呼應了競賽四大需求主軸,談到了「經濟發展永續」、「科技教育永續」、「氣候變遷與環境永續」及「鄉村與農業發展永續」的重要性。

俞大㵢致詞時表示,外交部與國合會近年來也在援外工作中求新求變,也盼透過國內產業發展的優勢,結合私部門參與援外工作,擴大我們援助的能量,彰顯我們對國際社會的貢獻。

哈菁絲大使時表示,這是一項讓人感到興奮的計畫,可以鼓勵更多的創新構想與機會,更強調在充滿挑戰的後疫情時代,危機就是轉機。因此兩位與國合會共同邀請企業、公民社會團體及非政府組織在11月12日前提出創新合作方案,鼓勵各界與國合會攜手,在充滿不確定的新冠肺炎(COVID-19)疫後復甦時期,一起為友邦點亮前進的道路!

「Partnership for Progress and Sustainable Development」是國合會創新與精進的動能,為了搭建台灣企業及公民社會團體通往世界的橋樑,並能持續輸出台灣影響力。國合會近年來不斷用嶄新的思維,推出新的國際合作方式。

國合會項恬毅秘書長在啟動儀式中分享國合會在建立公、私部門夥伴關係的歷程,說明國合會從援外實踐者到資源串連角色的改變點滴,如今更積極面對挑戰,要藉由實務工作坊、跨國共創實驗室及國際專家合作指引三個階段,輔導陪伴國內企業與團體共同以行動協助發展、以合作推動永續,把有限的資源極大化。