嘉義市政府去年補助經費給14所國中小學校換裝1萬多盞節能燈具，其中，蘭潭國小汰換舊型螢光燈管1554支，改用節能LED燈具，1年節電4萬5726度，減少電費10萬餘元的電費，校園更明亮，師生在校園活動更有安全感。

市府教育處林立生處長表示，該處於2020年補助本市14所國中小學換裝節能燈具1萬1124盞，今年還會有16所學校裝設節能LED燈具約7900盞，以提高學生學習舒適度，未來也將持續配合節能政策，逐年將舊有燈具換成節能燈具，提供學生更明亮舒適又安全的學習環境。

蘭潭國小蔡旻婷組長表示，過去學校教室及走廊大多是使用7年以上的傳統螢光燈管，亮度不足，而且耗電，但礙於經費問題，每次只能汰換少數燈管。

蔡旻婷說，2020年起由環保局綠能服務管理中心能源管理師協助，獲得經濟部能源局補助經費，將原本1554支的T5、T8、T9螢光燈管，全數汰換為LED燈具，1年的用電量從汰換前約7萬7481度到汰換後約3萬1755度，節電4萬5726度，若每度電以2.38元計算，就可省下10萬8828元，減少CO2排放量22.95公噸。

嘉義市政府環保局綠能服務管理中心指出，該中心成立3年來持續協助公私部門採用節能電器，對全市學校提供節能措施建議，學校汰換節能電器可以獲得經濟部最多50％的補助，實報實銷。

市府綠能服務管理中心指出，以蘭潭國小為例，去年至今年有2階段汰換節能燈具，已汰換9成以上燈具，今年經濟部補助20萬8256元，市府教育處及學校負擔28萬7291元。