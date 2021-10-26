消防員的工作到底有多辛苦，可能不是一般人能夠理解，一名女大生在網路分享，因為適逢父親忌日，讓她想起擔任消防員的父親在某一次出門救人後再也沒回來的沉痛記憶，坦承如果知道那是最後一次見面，一定會跟爸爸說很愛他及感謝的話，很懊悔自己沒來得急說，貼文一出讓眾多網友淚崩，直呼看到哭。

原PO在網路論壇《Dcard》表示，對爸爸的記憶有些模糊，因為他在家的時間很少，常常有突發任務，爸爸離開的那天，記得爸爸坐下來吃飯不到5分鐘，就接到電話要去支援，爸爸那天只跟他們揮揮手就離家了，沒有多說一句話。

女大生懊悔的說「如果我知道那是最後一次見面，我一定會跟爸爸說好多我很愛你，我很感謝你的話，可惜我沒有」，不料晚上補習時，突然覺得心臟很痛，像是被捏碎了一樣，才剛走出教室休息，就接到媽媽的電話說：「妳快回來，爸爸好像出事了」，趕到醫院時，看到媽媽跟哥哥滿臉悲傷的呆站在那，大概就知道發生什麼事了。

原PO指出，爸爸的同事跟長官一直說，其實爸爸已經完成任務，可以出來負責外場聯繫，但他堅持要再去火場一趟，看看能不能再幫別人，沒想到就再也沒有走出來了。當天晚上她夢見爸爸陪她跟媽媽、哥哥一起吃飯，吃完飯還一起去逛街、看電影，直呼真的很想念爸爸，並說爸爸的事讓她學會了開口說愛，從那天起，她不忘常常對媽媽、哥哥表達愛意。

貼文曝光後讓眾人鼻酸，網友紛紛回應「看了心好酸」、「洋蔥…滿滿的洋蔥」、「看完眼眶泛淚」、「頭一次看d卡文看到哭」、「辛苦了，謝謝打火弟兄們的付出」、「真的覺得消防員好偉大，你的爸爸超級棒！」、「向英雄敬禮！！！」。

還有自稱在當消防替代役的網友指出，消防員的生活真的非常忙碌，而且沒有正常的休假，常常可以看到在放假的學長被叫去開會，還要回來分隊處理事情，「勤二休一」的生活只是表面，除了跑救護、跑火警，他們還要負責一大堆上級機關派下來的文書雜事、各種宣導，因此真心想給願意成為消防員的英雄們一個讚。