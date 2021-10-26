景文科技大學中廚果雕社師生26日來到新北市烏來區忠治部落原住民溫馨照顧服務勞動合作社銀髮關懷據點義煮。（景文科大提供）

景文科技大學中廚果雕社師生26日來到新北市烏來區忠治部落原住民溫馨照顧服務勞動合作社銀髮關懷據點義煮。（景文科大提供）

教育部深耕計畫及育秀基金會與譚聖道慈善基金會贊助組成的景文科技大學「秀秀大寶貝義廚團」，26日由中廚果雕社師生，來到新北市烏來區忠治部落原住民溫馨照顧服務勞動合作社銀髮關懷據點，為部落耆老舉辦義煮活動，不僅帶來豐富且營養的健康餐盒料理及帶銀髮老人們作健康操外，並與長者共同捏製喚醒部落魂的小米湯圓；銀髮長者也唱起「歡樂歌」，表達今天的快樂與感謝。

用餐前，中廚果雕社同學，特別選用小米、紅麴、抹茶與圓糯米，邀請長者一起捲起袖子親手製作具有健康概念的小米湯圓，並加桂圓烹煮品嚐；瑪達拉俄‧朵姑銀髮耆老邊吃邊揚起微笑的表示，在部落的冬天日子，族人團聚在一起吃傳統料理的「小米湯圓」，不僅吃飽，而且也得以從咀嚼中，喚出腦袋記憶、重現部落魂。

義煮是由餐飲管理系高世達與張君同2位教師指導學生製作，一群年輕學生穿著正式廚服，煎煮炒炸樣樣來，端出5菜1水果美味佳餚，作品有「古早味炒米粉、馬鈴薯燉肉、蒜香高麗菜、番茄炒蛋、冬瓜燒麵腸及營養水果」，讓泰雅銀髮公公與婆婆不禁大聲地說：「瑪釀瑪蜜！吃飯囉！」。

帶領遊戲的鄧宇芬表示，「能夠帶長者玩遊戲，跟他們一起互動，彷彿想到在鄉下的爺爺奶奶，平常很少回鄉下陪伴他們，今天能夠有這個機會跟他們一起相處，心中有特別感覺」；前往部落為獨居老人送飯盒的邱信智同學看到爺奶們用餐的滿意笑容，有感而發的說：「可以服務長者，真是滿幸福的事喔！」