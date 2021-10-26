日本丹下憲孝建築師（右）專程來高雄與泰嘉董事長呂金發（左）見面，表達想合作意願，最後決定由其規劃九份子七期。（泰嘉開發提供）

從高雄起家的泰嘉開發，近年進軍台南有成，今年公司成立滿16年之際，將啟動「泰嘉2.0」計劃，董事長呂金發近日宣布，有3場建案將分別和日本丹下憲孝、紐約Handel Architects漢德建築師事務所和新加坡Aedas凱達環球等3組國際一流建築團隊合作，並由美國學成歸國的兒子呂維哲操刀，父子將聯手搶攻台南房市。

泰嘉在台南九份子重劃區已推出5個「水」系列建案，共1152戶，堪稱九份子「扛霸子」，不過呂金發卻坦言，對於現有建築開發流程，一直重複成功模式有點膩了，「很沒成就感」。

呂金發透露，大兒子Ted原本大學畢業後，要待在美國繼續工作，去年底因為疫情，從紐約回來，父子展開深談，他跟兒子說想做些不一樣的建築，並想交棒傳給兒子。

畢業自美國名校紐約普瑞特藝術學院（Pratt Institute New York）建築系的呂維哲（Ted），在學校就常接觸國際頂尖建築設計，回台正好給泰嘉「建築需要進化」的具體作法，「把國際帶進泰嘉，將府城推向國際」，找國際建築團隊合作。

「把國際帶進泰嘉，將府城推向國際」是泰嘉對建築美學深化的新願景，呂金發提到，今年初終於突破同溫層，因為南部房價基期低，要找國際建築團隊合作，不僅是設計費的問題，還有溝通與造價的現實要克服，而這項任務就落在Ted肩上。

Ted雖是初生之犢，但頗有乃父之風。他鎖定在亞洲有辦公室及在台灣有住宅業績的國際建築師，發出約10封邀請函，在預算受限下，原本也不抱太大希望，但最後獲得國際知名的紐約Handel Architects漢德建築師事務所和新加坡Aedas凱達環球回覆，對方十分有興趣參與。

紐約Handel Architects漢德建築師事務所將規劃九份子九期，地上22及24樓、地下3樓，126戶，總銷26億。新加坡Aedas凱達環球則規劃漁光橋正對面和清景麟及泰郡合作的案子，地上21及27樓，地下4樓，84戶，總銷56億，該案另也邀請名建築師羅耕甫加入，借重他將自然景觀和人文共生共存的獨到設計，和Aedas凱達環球合作，為府城打造1棟國際級建築。

至於泰嘉與日本大師丹下憲孝則是「因緣際會」，他專程來高雄與呂金發見面。呂金發透露，其實原本「九份子七期」早已規劃好，也請照好了的土地交給他來重新設計。

丹下憲孝設計的這一塊會先動土，基地位置在九份子重劃區最右上一塊、面對嘉南大圳1010坪雙面臨路角地，地上19樓、地下3樓，142戶，總銷20億。預計明年初預售，這是「泰嘉2.0」第一個推出的案子，案名會跳脫原有「水系列」風格，整個規劃方向是以國際視野、在地思惟為主軸，會是南台灣最有看頭的建案之一。