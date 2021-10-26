金門縣農會同步推出的芋頭角，不僅保鮮期長，吃火鍋、煮鹹粥、炸芋角都是好食材。（金門縣農會提供）

主打「芋」見飛天豬宣傳的芋頭貢丸、芋頭香腸系列產品。（金門縣農會提供）

加工芋頭採樣送宜蘭大學作質譜快篩，檢測198項農藥殘留均未檢出，讓消費大眾吃出健康和美味。（金門縣農會提供）

小金門芋頭以「香、鬆、綿」口感獲得各地消費者喜愛，金門縣農會搭配台中市大安區農會飛天豬品牌特產，合作推出芋頭香腸、芋頭貢丸系列產品，主打吃火鍋的絕佳好食材，即日起在縣農會超市以優惠價格與鄉親、遊客分享好口味。

烈嶼鄉（小金門）的特產檳心芋頭以「香、鬆、綿」的口感遠近馳名，隨著每年「芋頭節」活動的舉辦，產品知名度大增，入口即化的好口味讓當地鄉親和遊客讚不絕口。

金門縣農會特別與台中市大安區農會「飛天豬」品牌合作推出芋頭香腸、芋頭貢丸系列產品，縣農會理事長許玉昭、總幹事文水成下午與烈嶼鄉長洪若珊、鄉代會主席方駿洋共同出席發表會，以「芋見飛天豬」為宣傳的跨縣市農畜特產結合，在消費市場受到相當關注。

縣農會說明，台中市大安區肉品市場是全國第1座從拍賣、屠宰、分切到加工一元化的多功能肉品物流中心，取得工廠ISO2200及HACCP國際驗證及產品產銷履歷3項驗證，以產銷履歷作為經營主軸，強調安全性、可溯源性、資訊公開性及農業環境永續性。

在小金門富含礦物質的紅性黏土和潔淨水質、空氣中成長的芋頭，則替系列新產品增添濃郁香味，此次還同步推出芋頭角，不僅保鮮期長，吃火鍋、煮鹹粥、炸芋角都是好食材，而且加工芋頭採樣送宜蘭大學作質譜快篩，檢測198項農藥殘留均未檢出，讓消費大眾吃出健康和美味。