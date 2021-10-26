阿嬤家準備在全新的館址以嶄新的風貌再度和大家見面，將於明天開始舉辦「阿嬤家—和平與女性人權館」新館試營運。（婦女救援基金會提供／林良齊台北傳真）

台灣第一座「慰安婦」博物館，「阿嬤家—和平與女性人權館」，因財務、疫情還有租約到期的影響下，去年11月7日忍痛宣布暫時休館。歷經超過10個月的努力，加上各方關心阿嬤家的朋友、善心人士的協助下，阿嬤家準備在全新的館址以嶄新的風貌再度和大家見面，將於明天開始舉辦「阿嬤家—和平與女性人權館」新館試營運。

新館沿用「阿嬤家—和平與女性人權館」這個名稱，和舊館一樣都位在大同區，這一帶是台北發展最早的區域，如迪化街、孔廟、保安宮都座落於此，其中大稻埕更是繁華一時，阿嬤家在這充滿歷史、文化的人文薈萃之地重新開放民眾參觀，顯得格外有意義。

阿嬤家總共規畫5個展區，其中包括4個常設展區以及1個特展區。進入博物館後，會先到心靈沉澱區，設計師精心設計的「聲音管子」利用話筒的概念，讓大家彷彿穿越時空與阿嬤們對話，聽到阿嬤們的內心的聲音，讓大家好好整理自己的思緒，並慢慢跟著我們走入這歷史的長廊。

常設展區分為「認識阿嬤們」、「誘騙與脅迫」、「我們就是他們」、「面對歧視的韌性」，不同展區都有不同的設計意象以及裝置。展區的鐵網有如遭誘騙成「慰安婦」時，被禁錮的人生如牢籠般無法逃離；房子以及皮箱象徵劫難後終於回到家的溫暖；人生過程中面對歧視並走出傷痛，迎接曙光的藝術創作展示。每個展區都有其傳達的深刻理念，參觀博物館的同時讓大家跟著阿嬤們的人生軌跡，一步一步感受他們的種種遭遇以及心境上的成長與改變。

新館除了實體文物的展示，更用多媒體的方式讓文物用影像、聲音等方式多元呈現。在展區也會設置QR Code，讓參訪的民眾除了現場的展品，也能到婦援會設置的網站或資料庫查看更多關於「慰安婦」、性別、人權相關的資訊，讓現場的體驗結合雲端的知識，讓參展的民眾留下更深刻的印象，離開博物館後也能隨時與阿嬤家連結。

婦援會從民國81年開始「慰安婦」的調查服務至今，保存了5042件「慰安婦」的相關影音、書籍，以及730件文物，並於2016年12月10日成立台「阿嬤家—和平與女性人權館」，紀念並傳承這段真切的歷史；近30年來婦援會經歷許多挑戰，但依舊沒有停下腳步，這份堅持也是向阿嬤們堅毅的精神致敬，婦援會誠摯邀請世界上所有的人，不分年齡、性別共同努力，讓歷史的傷痕化為和平的基石，實現平權、零暴力的美好未來。