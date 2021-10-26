新光三越台北信義新天地周年慶21日起跑，首周周末逛街人潮絡繹不絕，受惠於振興五倍券、連日下雨及轉冷、迎接新生活回歸等因素，防風防水機能外套、戶外防水鞋或機能鞋款、保健商品買氣皆佳，成為熱銷三大黑馬﹗其中，還觀察到今年添購保健商品的新客占2成以上，且整體年齡下降3至5歲。

新光三越台北信義新天地ONE BOY輕量機能防水防風透氣輕鋒衣，價格店洽。（新光三越提供）

Urban Outdoor高端機能外套取代羽絨衣，是今年新寵兒，買氣較去年成長4至5成，最高超過5成。ONEBOY防水輕鋒衣賣爆2000件，是去年的3倍，人氣最高。另，The North Face Urban Exploration系列、ARC’TERYX始祖鳥、National Geographic國家地理戶外服飾等，也有雙位數成長。

戶外防水鞋或機能鞋款首4日也賣超過2000雙，像是北部獨家品牌V-TEX、Palladium銷售都較去年成長4至5成；NIKE ACG防潑水機能鞋也受歡迎；A11 4F Vtexz 防水鞋輕量機能，於首4日賣超過500雙。此外，除溼機詢問度增加，烘衣機銷售翻倍，4天賣超過200台。

新光三越台北信義新天地A11 4F V-TEX Hello輕量防水鞋，原價4680元、特價3880元。（新光三越提供）

周慶必買的化妝品，各品牌皆爆櫃，像是Lancôme、雅詩蘭黛Estee Lauder、契爾氏KIEHL’S、品木宣言Origins等都推出大容量及買1送1，顧客搶購囤貨，帶動客單價成長近1成。