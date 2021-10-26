國內新冠疫情趨緩，近日雖有零星本土確診，皆判定為舊案，但考量國際疫情該何時開放邊境，中央研究院院士陳培哲指出，台灣只要做好2大關鍵來降低染疫死亡率，加上公民意識維繫，做好與病毒共存的準備，就能開放邊境。
陳培哲接受《TVBS大師講堂》專訪時表示，新冠肺炎不是瘟疫，沒有自動消失的一天，「它已是常態傳染病，亦是流感化的存在」，台灣應著重在減少重症跟染疫死亡病例，讓新冠肺炎死亡率降至千分之一至千分之二。
陳培哲認為降低染疫死亡率，必須倚賴2大關鍵：一是高危險族群疫苗覆蓋率，要讓高危險族群覆蓋率達到九成甚至百分之百；二是醫療體系快速診斷治療，有症狀要很快診斷出來，讓治療時間充滿效率，就能降低重症死亡率。
指揮中心指揮官陳時中25日接受質詢表示，待第1劑覆蓋率達7成，第2劑覆蓋率達6成才有基本保護力，再談邊境鬆綁。
發言人莊人祥今在記者會上也說，開放邊境的時間點還沒到，至於如何讓別人進來，要看看從哪個國家入境，根據各國風險做計算。
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