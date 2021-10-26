光學股王大立光（3008）啟動上市以來首次庫藏股，首日就豪砸4.32億元，進場買回自家公司股票200張，除證明自己言出必行外，也再次對外宣誓公司捍衛股東權益的決心。

大立光庫藏股來真的，首日即進場買進200張，占預訂買回庫藏股總數1342張的14.9％，可謂是誠意滿滿，由於買進金額超出門檻，大立光也依規定同步公布買回均價為2161.33元，雖然只比收盤價2160元、漲幅7.2％，略勝一籌，但也證明了庫藏股確實是護盤有功。

為了守住2000元整數關卡，大立光可謂是火力全開，不光買庫藏股，也同步秀出新年度的半年股利，同時射二箭的大立光果然成功中的，早盤罕見股價亮紅燈，雖然只是曇花一現，但也讓人氣回籠的大立光得以宣布2000元整數關卡保衛戰成功有守。

人氣回籠的大立光26日果然成了吸金機，不光開盤5分鐘就爆出948張大量，相較於25日全天的成交量785張，還多出二成，到終場成交量還衝高至2415張，成交值也勇踞台股第13名，達53.59億元。