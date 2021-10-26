花旗（台灣）銀行董事長莫兆鴻26日指出，整個花旗出售13個市場消金暨財管業務過程，「從來沒有」限制花旗員工不得轉職，「這是最基本的原則」，在公開招標中和潛在買家的簽約都是基本保密權益，外傳和潛在買家簽署禁止員工轉職「密約」的事也已說明過，「很少潛在買家有簽，很多潛在買家沒有得到簽署的機會。

莫兆鴻強調，如果潛在買家並未取得、並在招募過程中利用相關的機密資訊挖角，不要不當招攬，花旗絕對不會阻擋任何花旗同仁至潛在買家或其他公司任職，實際上這段期間，已經很多花旗員工，包括主管都已經離職轉任金融同業。

也在13個出售市場之中的韓國，花旗集團已確定韓國花旗直接關門，不再向買家議價，韓國花旗已對員工最高優退達60個月，花旗財管業務在台灣已超過20年，有許多20年以上的資深員工，未來能否得到類似的優退計劃？莫兆鴻表示，這部份相當細節，未來會向進入第二輪的潛在買家更深入的討論，目前無法透露細節，台灣、亞太區和集團總部會都會掌握，保護員工的最大權益。