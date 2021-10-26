人民網報導，昨天（25日）晚間，2021年度北京香山論壇專家視頻會議在北京香山頤和賓館召開。中國軍事科學學會會長、中國人民解放軍軍事科學院院長楊學軍上將參加開幕式致辭時表示，當前百年變局和世紀疫情交織影響，國際安全形勢繼續發生深刻複雜變化。面對日益嚴峻的全球安全挑戰，需要我們理性思考問題之源，務實探究解決之道。

楊學軍表示，本次研討會聚焦重大現實問題，期待各位專家坦誠對話交流，分享真知灼見，加強增信釋疑，凝聚合作共識，為攜手應對全球安全挑戰、共同維護世界和平穩定尋找新思路、探索新辦法、貢獻新智慧。

本次研討會邀請來自20多個國家和國際組織的50餘位知名專家學者，共同分析世界大勢、探究應對之策。會議主題為「堅持合作共贏，推進全球安全治理」，下設6個議題。開幕式結束後，當晚進行第一、第二個議題的研討。

本次會議的第一個議題為「大國關係與亞太安全」，由北京大學國際戰略研究院院長王緝思主持。美國伍德羅·威爾遜國際學者中心傑出研究員、前駐華大使芮效儉，俄羅斯國際事務理事會主任安德烈·科爾圖諾夫，中國香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年等8名中外專家，主要圍繞如何推動大國良性互動、增進戰略互信，促進亞太地區安全和國際和平穩定等問題，進行深入探討。

會議的第二個議題為「多邊主義與國際體系」，由中國現代國際關係研究院院長袁鵬主持。美國卡內基國際和平研究院亞洲項目傑出學者包道格、瑞典安全和發展政策研究所所長施萬通等8名中外專家，主要圍繞如何踐行真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系等問題，分享觀點、展開交流。

10月26日，會議將繼續針對「中小國家在國際安全中的作用」、「阿富汗局勢對地區安全的影響」、「戰略穩定：困境與出路」、「疫情背景下的國際安全合作」等4個議題進行交流研討。

北京香山論壇是中方主辦的規格最高、規模最大的「一軌半」安全對話。在當前世界面臨百年未有之大變局的形勢下，中方舉辦北京香山論壇，旨在為各方交流思想、增進互信、管控風險、共築和平提供更好的平台和機會，為維護世界和平、構建人類命運共同體貢獻更多智慧和力量。