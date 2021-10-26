阿里山鐵路支線眠月線昨（25）發生1名42歲鄭姓登山客從橋上摔落死亡；1名參與救援的警消在臉書提到鄭男是因為在橋上禮讓迎面的民眾先通過，靠到一旁才失足墜橋，他還說鄭男被找到時「手呈現我無法形容的骨折角度」，原本鄭男對於痛還有反應，之後就在他面前OHCA，「一直到最後，他的眼睛都沒閉上」。

嘉義縣消防局25日下午1點獲報有一行3人的男性登山客，行經阿里山眠月線17號橋附近時，1名42歲鄭姓登山客不慎摔落約6米深橋下，據報案人指出，失足登山客原本意識清楚，還能和夥伴對話，並透露右手疑似骨折，但救難人員接觸到傷者時，人已無呼吸心跳，疑似傷重身亡，之後採用繩索將人救出，再徒步搬運至聯外道路，送醫後不治。

1名參與救援的警消在臉書提到鄭男是因為在橋上禮讓迎面的民眾先通過，靠到一旁才失足墜橋，他還說鄭男被找到時「手呈現我無法形容的骨折角度」。（消防局提供）

據三立新聞網報導，1名參與救援的消防隊員在臉書寫下沉重心情，他表示摔落的鄭姓登山客是在橋上與人交會時，因為鄭男選擇靠邊讓對方先通過，因此不慎摔下橋，該消防隊員當時獲報架繩索到下方時，發現鄭男「手呈現我無法形容的骨折角度，嚴重的熊貓眼，疑似顱底骨折」，他說鄭男本來對痛還有反應，但意識模糊，過一會兒鄭男就在他面前OHCA了，「一直到最後，他的眼睛都沒有閉上」。

眠月線先前因疫情和塔山步道整修曾封閉一陣子，8月才再度開放，隨疫情趨緩，申請入山民眾變多，今這起死亡事件是今年第一起眠月線山難意外，去年3起救援案件，也有1人送醫不治。